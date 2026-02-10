War es nun ein Kunstgriff oder doch ein echter Knalleffekt?

Die FPÖ hat es in den vergangenen Wochen geschafft, zwei der emotionalsten Themen der Republik miteinander zu verbinden. Laut einer parlamentarischen Anfrage an Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) gab es zwischen 2015 und 2024 rund 22 Millionen Spitalsbehandlungen für Flüchtlinge. "Spitals-Touristen aus dem Ausland kosten Milliarden", lautete denn auch eine Überschrift der Kronen Zeitung. Gesundheit und Migration also. Eine Statistik für gleich zwei Aufregerthemen.

Kleiner Schönheitsfehler nur: So einfach ist die Sache nicht. Wie das Profil als erstes aufzeigte, wurden Österreicherinnen und Österreicher im selben Zeitraum 716 Millionen Spitalleistungen zuteil. Flüchtlinge nahmen also nur 2,75 Prozent der Spitalleistungen in Anspruch, und das, obwohl sie insgesamt 4,8 Prozent der Gesamtbevölkerung ausmachen. Sie wurden also unterdurchschnittlich oft behandelt. Das gehört wohl auch zur Statistik dazu.