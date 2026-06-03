Gegen das Kopftuchverbot, das ab Herbst für Mädchen unter 14 an den Schulen gelten wird, liegen bereits zwei Klagen beim Verfassungsgerichtshof (VfGH). Ein entsprechender Bericht der Kronen Zeitung wurde der APA am Mittwoch bestätigt. Dass das Höchstgericht, das schon 2020 ein Verhüllungsverbot für Volksschülerinnen gekippt hat, bereits im Sommer eine Entscheidung treffen und das Gesetz noch vor Schulbeginn zu Fall bringen könnte, ist allerdings unwahrscheinlich.

Zum aktuellen Kopftuchverbot bis 14 läuft derzeit ein Vorverfahren, in dem die Bundesregierung zum Inhalt der Klagen Stellung nehmen kann. Die Abgabefrist dafür endet erst während der rund dreiwöchigen Juni-Session des VfGH, die mit 15. Juni beginnen soll. "Ob die beiden Anträge zum Kopftuchverbot noch in die Tagesordnung der Session aufgenommen werden können, ist daher offen", hieß es zur APA. Selbst wenn das Kopftuchverbot es auf die Juni-Tagesordnung schaffen sollte, ist damit angesichts der komplexen Materie aber noch nicht fix mit einer Entscheidung zu rechnen. Strafen bis 800 Euro möglich Laut dem von der ÖVP-SPÖ-NEOS-Koalition beschlossenen Gesetz sind ab dem Schuljahr 2026/27 für Mädchen unter 14 Jahren Kopfbedeckungen, die "das Haupt nach islamischen Traditionen verhüllen", an den öffentlichen- und Privatschulen verboten. Ausnahmen gelten etwa bei Schulveranstaltungen und schulbezogenen Veranstaltungen außerhalb der Schule und im häuslichen Unterricht. Trägt ein Mädchen in der Schule Kopftuch, müssen die Lehrkräfte die Schülerin zum Abnehmen auffordern. Passiert das nicht, folgt ein Gespräch der Schulleitung mit dem Mädchen und seinen Eltern. Bei weiteren Verstößen ist die Bildungsdirektion einzuschalten bzw. ein Verwaltungsstrafverfahren einzuleiten. In letzter Konsequenz sind Geldstrafen zwischen 150 und 800 Euro möglich.