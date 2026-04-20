Kopftuchverbot: Gutachten sieht Verstoß gegen Verfassung

Ein von der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ) in Auftrag gegebenes Rechtsgutachten untermauert den Standpunkt der Muslime-Vertretung, dass das Kopftuchverbot verfassungswidrig ist. Die Regelung verstoße gegen das Gebot der religiösen und weltanschaulichen Neutralität, heißt es darin. Die IGGÖ hatte bereits nach der Beschlussfassung im Nationalrat angekündigt, das Gesetz beim Verfassungsgerichtshof (VfGH) anzufechten.

Kopftuchverbot: Regelung weiterhin selektiv

Erstellt wurde das Gutachten von Markus Vašek, Leiter der Abteilung für Rechtsschutz und Verwaltungskontrolle an der Johannes Kepler Universität Linz. Seine verfassungsrechtliche Beurteilung beschränkte sich dabei auf den Gleichheitssatz. Ein früheres, unter Schwarz-Blau beschlossenes Kopftuchverbot in der Volksschule hatte vor dem VfGH nicht standgehalten, da die Regelung nur eine bestimmte Gruppe von Schülerinnen betroffen und daher gegen den Gleichheitsgrundsatz verstoßen hatte.