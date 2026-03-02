Kopftuchverbot für Unter-14-Jährige: Lehrer kritisieren Vorgaben

Die geplante Umsetzung des Kopftuchverbots für Schülerinnen unter 14 Jahren sorgt für Unmut bei Lehrervertretern. In einem Rundschreiben gibt das Bildungsministerium vor, dass die Unterlassung einer unverzüglichen Meldung eines Verstoßes eine Dienstpflichtverletzung der jeweiligen Lehrkraft darstellt. Diese Diktion sei "absolut überschießend", so der oberste Lehrergewerkschafter Paul Kimberger im Falter. Die Lehrkräfte sollen - außer einer Abmahnung - kein Ermessen haben.

Ab dem Schuljahr 2026/27 sind für Mädchen unter 14 Jahren Kopfbedeckungen, die "das Haupt nach islamischen Traditionen verhüllen", an den Schulen verboten. Bei Verstößen sind in letzter Konsequenz Geldstrafen bis 800 Euro möglich.

In diesem Semester soll noch über die Vorgaben detailliert informiert werden - das hat das Bildungsministerium mit dem Rundschreiben nun getan. Es enthält neben der Lehrer-Info auch Informationsschreiben an Erziehungsberechtigte, Muster für Dokumentationen durch die Direktorinnen und Direktoren sowie eine Beschreibung der unterschiedlichen Verschleierungsformen von Hidschab bis Burka samt grafischer Darstellung.