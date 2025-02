Kopftuchverbot für Mädchen bis 18 Jahre?

Dabei sind sofort Fragen offen: Bis zu welchem Alter zählt man in Österreich zu „unmündigen minderjährigen“ Mädchen? Bis 14, bis 16 oder bis 18 Jahre? Soll das nur in Schulen gelten, oder auch außerhalb der Schulen?

Seit 2004 ist zum Vergleich in Frankreich das Tragen auffälliger religiöser Symbole, einschließlich des islamischen Kopftuchs, in öffentlichen Schulen und für Staatsbedienstete untersagt. In Belgien besteht seit 2011 ein Verbot der Vollverschleierung (Burka und Niqab) im öffentlichen Raum. Dieses Verbot wurde 2017 vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte bestätigt.