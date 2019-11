Koalition: Willi sieht noch "langen Weg" zurückzulegen

Der Stadtchef ortete zudem "keinen Zeitdruck", was die Dauer der Verhandlungen betrifft: "Qualität geht vor Tempo, es gibt kein zeitliches Limit". Keinesfalls müsse die Regierung bis Weihnachten stehen. Ganz im Gegenteil: Vielleicht wäre es sogar besser, über Weihnachten noch allfällige strittige Punkte zu klären.

Er stimme zudem mit Bundessprecher Werner Kogler überein, dass das türkis-grüne Regierungsprojekt am besten auf zwei Legislaturperioden angelegt werden sollte. "Fünf Jahre sind nicht so viel Zeit, um große Veränderungen zu stemmen", betonte Willi. Allein wenn er an den Klimaschutz denke - "Da muss eine Generation aufholen, was 'vier Generationen Verbrennungsmotor' angerichtet haben".