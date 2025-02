Koalitionsgespräche: ÖVP und SPÖ stehen vor „entscheidendem Schritt“

Offiziell sagen sie rein gar nichts, und selbst hinter vorgehaltener Hand äußern sich Vertreter von ÖVP und SPÖ maximal zurückhaltend über den Fortgang der Koalitionsgespräche. Das, und manch anderes Indiz, deutet darauf hin, dass man ausnehmend weit ist. Man sei, so heißt es gleichlautend in den Verhandlerteams „vor einem entscheidenden Schritt“.

Damit ist gemeint: Man feilt sehr ernsthaft an einer Koalition. Und angesichts der im Dezember bei den Dreier-Gesprächen zwischen ÖVP, SPÖ und Neos außer Streit gestellten Anliegen, gilt es nunmehr vor allem zu definieren, was genau eine ÖVP-SPÖ-Regierung umsetzen könnte.

Durchaus belastbar ist die Information, dass der frühere ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz in einer ÖVP-SPÖ-Regierung an zentraler Stelle installiert werden wird. Wrabetz hat für die SPÖ das sensible Medien-Thema verhandelt und soll bei Rapid Wien bereits deponiert haben, sein Job als Präsident könnte in Bälde zur Verfügung stehen. Welche Rolle Wrabetz, der zudem Aufsichtsratschef der Wiener Symphoniker ist, übernehmen könnte – von Finanz- bis Medienminister ist vieles denkbar – ist offen. C.B.