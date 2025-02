Neue Sozialministerin: Wer ist Korinna Schumann?

Das Sozialministerium ist zum ÖGB zurückgekehrt. Nach Jahren des Wartens hat der Gewerkschaftsbund damit seine Regierungsbastion zurück. So weit, so wenig überraschend. Doch wer jetzt das Ressort besetzt, hätte man vor einiger Zeit kaum erwartet. Keines der Schwergewichte aus den Teilgewerkschaften übernimmt, sondern die nur Insidern bekannte Frauenvorsitzende des ÖGB und Fraktionschefin der SPÖ im Bundesrat Korinna Schumann . Dafür kennt sie das Haus wie ihre Westentasche.

Ihr Berufsleben verbrachte Schumann im geschützten Bereich. Schon 1989 dockte sie im Sozialministerium an. Ein Jahr später begann ihr Engagement in der Personalvertretung. Profunde Kenntnisse der Vorgänge im Haus sollten also vorhanden sein. Denn nicht weniger als 14 Jahre fungierte Schumann auch als Vorsitzende des Dienststellenausschusses im Sozialministerium. Die Position verließ sie erst mit ihrer Wahl zur ÖGB-Frauenchefin und Vizepräsidentin des Gewerkschaftsbunds.

Vormalige Präsidentin der Länderkammer

In der Länderkammer, der sie 2022 auch ein halbes Jahr vorsaß, ist die 58-jährige Wienerin Bereichssprecherin der Sozialdemokraten für Soziales und Arbeit, eine Kenntnis der Materie darf daher als vorausgesetzt gelten. Nur war Schumann nie eine, die jetzt öffentlich in den Vordergrund gedrängt hätte, sondern ist eine, die ihre Karriere-Schritte ruhig hinter verschlossenen Türen gesetzt hat.

Dass sie es 2018 zur Frauenvorsitzenden des Gewerkschaftsbunds geschafft hatte, ist wahrlich keine Selbstverständlichkeit. Denn Schumann, verheiratet und Mutter eines erwachsenen Sohns, entstammt keinem der Machtzentren der Fraktion sozialdemokratischer Gewerkschafter, sondern der Beamten-Gewerkschaft und somit der einzigen Teilorganisation, die von den Christgewerkschaftern geführt wird.

Schumann übernahm damals von Renate Anderl, die als Präsidentin in die Arbeiterkammer wechselte, und bekam auch gleich deren Sitz im Bundesrat überantwortet. Zumindest medial fiel sie seither so gut wie gar nicht auf. Thematisch beackerte sie vor allem die Frauenpolitik, ab und an drangen Forderungen Schumanns in Sachen Arbeitswelt durch.