Koalition: Deutliche Irritationen zwischen ÖVP und Freiheitlichen

Stocker hatte am Donnerstagnachmittag Journalistinnen und Journalisten zu einem Hintergrundgespräch eingeladen, das die Innenpolitik-Seiten der Samstagszeitungen füllte. Er hatte dabei von der FPÖ eine Bewegung "vom rechten Rand in die Mitte" verlangt, ansonsten werde sich eine Regierung mit der ÖVP nicht ausgehen. Ein klares Bekenntnis zur EU, Sicherheit und Landesverteidigung, Rechtsstaat, liberale Demokratie, Medienfreiheit und der Kampf gegen Antisemitismus müssten gewährleistet sein. Konkrete rote Linien oder Verhandlungsdetails nannte Stocker nicht.

„Zu ernst gemeinten Verhandlungen gehört, dass beide Partner sich im Rahmen von vertraulichen Gesprächen austauschen und sich nicht über Medien und andere Dritte gegenseitig Standpunkte ausrichten“, meinte Landeshauptmann Mario Kunasek . „Die ÖVP muss auch auf Bundesebene lernen, Wahlergebnisse zu akzeptieren und einsehen, dass sie nicht mehr die stärkste Kraft in diesem Land ist und daher auch zu Kompromissen bereit sein muss.“

Svazek: ÖVP muss "die geänderten Vorzeichen akzeptieren"

In der FPÖ kam das allerdings gar nicht gut an, aus mehreren Bundesländern meldeten sich am Samstag die FPÖ-Chefs mit harscher Kritik zu Wort.

"Wer ernsthaft und seriös verhandeln will, der tut das im dafür vorgesehenen Rahmen", rügte Svazek den ÖVP-Chef. Sie lehne "das etwaige Ausrichten von Positionen oder Ergebnissen über die Medien strikt" ab, ließ die Salzburger Landeshauptmann-Stellvertreterin und Vizeparteichefin im Bund, die auch in Wien mitverhandelt, Stocker wissen.

Die ÖVP sei am 29. September "eben nicht zur stärksten Partei gewählt worden" und werde "die geänderten Vorzeichen akzeptieren müssen", richtete Svazek ihrerseits aus. "Das Ausrichten, wer sich wohin bewegen müsse", bringe "auch als Juniorpartner keinen Verhandlungsvorteil, im Gegenteil". Die FPÖ wolle Verantwortung übernehmen und werde "auch weiterhin ernsthafte und konstruktive Diskussionen in den Verhandlungsgruppen führen", meinte sie. "Wer es ernst mit einer künftigen Zusammenarbeit im Sinne der Österreicher meint, der arbeitet daran am Verhandlungstisch."