"Schwierige Phase" bei blau-türkisen Koalitionsverhandlungen

Bei den blau-türkisen Koalitionsverhandlungen dürfte am Dienstag etwas Sand ins Getriebe gekommen sein. "Die Regierungsverhandlungen befinden sich in einer schwierigen Phase", erklärte die ÖVP am Abend in einer Aussendung, nachdem zuvor Medienberichte von einer "Verhandlungspause" gesprochen haben.

Angeblich hakt es bei den Ministerposten. Die Gespräche sollen aber am Mittwoch weitergeführt werden, hieß es nach einer Tagung der ÖVP-Gremien. "Die ÖVP befindet sich nach wie vor in laufenden Verhandlungen", so ein schriftliches Statement der ÖVP am Dienstagabend. "Für heute und morgen sind Gesprächstermine in den Untergruppen anberaumt."