Zu teuer: Van der Bellen nimmt nicht an Klimakonferenz teil

Die diesjährige Klimakonferenz (COP30) findet im November in Belem, Brasilien statt. Bundespräsident Alexander van der Bellen wird nicht teilnehmen, Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP) allerdings schon.

Grund für seine Nicht-Teilnahme sei die Budgetkonsolidierung , „die von allen öffentlichen Stellen Kürzungen und Budgetdisziplin verlangt“, heißt es in der Stellungnahme der Präsidentschaftskanzlei. In dem Statement wird aber betont, wie wichtig die Konferenz und der diesjährige Standort sei: „Zum ersten Mal wird die Weltklimakonferenz im Gebiet des tropischen Regenwaldes stattfinden, dessen Vernichtung ein wichtiger Faktor der globalen Umwelt- und Klimakrise ist.“

COP-Präsident Andre Aranha Correa do Lago sagte gegenüber der Financial Times, dass die Preise für private Hotels in Belem „absolut absurd“ seien: „Wir dachten, die Hotels würden vernünftig sein, doch sie sind es nicht.“ Sein Team versuche „alle rechtlichen Mittel auszuschöpfen, um die Preise zu senken“.