Bundesheer entwickelt und baut eigene Satelliten

So entwickelt und baut das Heer eigene Satelliten . Fünf Satelliten sollen im Zuge von zwei Projekten verwirklicht werden und Österreichs Sicherheit und Unabhängigkeit erhöhen.

Das österreichische Bundesheer möchte die drei wichtigsten Satellitendienste - Kommunikation, Navigation und Satellitenbild - in Zukunft eigenständig bereitstellen , um die Abhängigkeit von anderen Staaten zu reduzieren.

Für Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) geht es darum, dass Österreich eine eigene Infrastruktur im All hat. Eine moderne und umfassende Landesverteidigung erfordere im 21. Jahrhundert zwingend den eigenständigen Zugang zu weltraumgestützter Infrastruktur: "Mit dem Bau eigener Satelliten wird Österreich nicht länger nur Nutzer, sondern endlich auch aktiver Gestalter und Anbieter im Orbit."

Flughöhe zwischen 200 und 500 Kilometern

Ein mit den Niederlanden gemeinsames Projekt nennt sich LEO2VLEO (Low Earth Orbit to Very Low Earth Orbit) und wird zwischen dem Low Earth Orbit (rund 500 km Höhe) und dem Very Low Earth Orbit (rund 200 km) fliegen. Es umfasst zwei Teile: satellitengestützte Navigation und das Satellitenbild. Vorgesehen ist der Bau von insgesamt vier Satelliten, wobei drei für den operativen Einsatz bestimmt sind und ein weiterer als Testobjekt gilt.