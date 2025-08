Trump: Verkündung der Nachfolge für Statistikchefin in "3 oder 4 Tagen"

US-Präsident Donald Trump will noch in dieser Woche einen Nachfolger für die von ihm geschasste Chefin des Amts für Arbeitsmarktstatistik benennen.

Er werde den neuen Chef des Bureau of Labor Statistics (BLS) "in drei oder vier Tagen" bekanntgeben, kündigte der Republikaner am Sonntag (Ortszeit) in Washington an. Nach unerwartet schwachen Arbeitsmarktdaten hatte Trump am Freitag über soziale Medien die Absetzung der bisherigen Leiterin Erika McEntarfer angekündigt.