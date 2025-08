Wegen USA: Kanada will Handelsgespräche mit Mexiko führen

Kanada will Medienberichten zufolge Handelsgespräche mit Mexiko führen.

Finanzminister Francois-Philippe Champagne und Außenministerin Anita Anand werden zu zweitägigen Gesprächen mit der mexikanischen Präsidentin Claudia Sheinbaum nach Mexiko-Stadt reisen, berichtete The Globe and Mail unter Berufung auf mit der Planung vertraute Quellen. Demnach sollen die Gespräche am Dienstag beginnen.

Beiden Ländern war es nicht gelungen innerhalb der von US-Präsident Donald Trump gesetzten Frist bis zum 1. August ein Handelsabkommen mit den Vereinigten Staaten zu schließen.