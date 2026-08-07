Kinderbetreuung „keine Arbeit“? SPÖ-Frauen kritisieren Stocker

Im Rahmen seiner Gesprächsreihe „Österreich im Gespräch“ reist Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) aktuell durch Österreich. Donnerstagabend war er in Salzburg zu Gast, um sich den Fragen von Bürgern zu stellen – und erntet für seinen Auftritt nun breite Kritik. Warum? Eine Teilnehmerin fragte Stocker nach mehr finanzieller Unterstützung für Mütter. Diese würden pro Woche 96 Stunden unbezahlte Kinderbetreuung leisten. Viele Frauen würden keine Kinder mehr haben wollen, weil es „nicht mehr leistbar“ sei.

Stockers Reaktion: „Kinderbetreuung ist für mich keine unbezahlte Arbeit, weil Kinderbetreuung würde ich nicht als Arbeit sehen.“ Familie lasse sich nicht in Geld aufrechnen und dürfe nicht wie ein Geschäftsmodell behandelt werden. Und: „Frauen, die alleinerziehend sind, werden in diesem Land aber mehr unterstützt als sonst wo. Sagen Sie mir ein Land, wo Sie mehr unterstützt werden in Ihrer Alleinerziehung?“ In Österreich bekomme eine Alleinerzieherin bis zu 1.000 Euro pro Kind. „Wo bekommen Sie das? Wo ist das unbezahlt? Wo ist das so, dass Sie alleine gelassen werden?“ „Blendet die Lebensrealität vieler Frauen aus“ Wie sieht das Frauenministerin und SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner? Ihr Büro verweist auf ein aktuelles Instagram-Statement und Zahlen der Statistik Austria.