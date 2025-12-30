Hausarrest statt Haft: Grasser erhält am Freitag Fußfessel

Der ehemalige Finanzminister Karl-Heinz Grasser steht vor einem bedeutenden Erleichterung seiner Haftzeit. Wie die Kronen Zeitung berichtet, soll der 56-Jährige bereits am kommenden Freitag, dem 2. Jänner 2026, die Justizanstalt Innsbruck verlassen dürfen. Besonders pikant: Dieses Datum markiert gleichzeitig Grassers 57. Geburtstag.

Rückkehr nach Hause pünktlich zum Geburtstag

Nach Krone-Informationen wurde dem Antrag auf elektronisch überwachten Hausarrest (die sogenannte Fußfessel) stattgegeben. Die Entscheidung darüber soll unmittelbar vor dem Weihnachtsfest gefallen sein. Damit darf Grasser den „Ziegelstadl“ hinter sich lassen und die restliche Strafe in seinen eigenen vier Wänden in Kitzbühel verbüßen.

Sein Anwalt, Manfred Ainedter, gab sich auf Nachfrage der Zeitung gewohnt zurückhaltend und erklärte lediglich, er werde die Informationen „weder bestätigen noch dementieren“.