Keine Spenden von Horten an Kärntner ÖVP

Platz zwei im Spendenranking belegten die Freiheitlichen mit 13.535 Euro. Die Zuwendungen an die Landes-SPÖ fielen mit 24 Euro bescheiden aus. Die Grünen sammelten 387 Euro an Spenden, das BZÖ 20 Euro und das aus dem Team Stronach hervorgegangene Team Kärnten 50 Euro. Nicht in den Zahlen enthalten sind freilich Zuwendungen an Bezirks-, Gemeinde- oder parteinahe Organisationen.

Fast drei Millionen Euro Förderung für SPÖ

Die SPÖ bekam 2018 2,88 Millionen Euro an Parteienförderung (immer ohne Klubförderungen, Anm.), zusätzlich nahm sie fast 550.000 Euro an Mitgliedsbeiträgen ein, wovon 195.000 Euro an die Bundespartei weiterflossen. Abgeordnete und Funktionäre zahlten 123.493 Euro ein. Größter Ausgabenposten war Personal (1,48 Millionen Euro), für Werbung wurden 73.000 Euro aufgewendet, an die Bezirksorganisationen flossen 90.000 Euro Förderungen und der Landtagswahlkampf - im März 2018 wurde in Kärnten gewählt - schlug mit 476.172,08 Euro zu Buche.