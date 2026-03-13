Neue Aufgabe in Jerusalem: Wiener Neustadt verliert seinen Propst

Franz Xaver Brandmayr (70), derzeit Dompropst von Wiener Neustadt, wird neuer Rektor des Österreichischen Pilger-Hospizes in Jerusalem. Das bestätigte der für die Ernennung zuständige Wiener Erzbischof Josef Grünwidl am Freitag gegenüber der Kathpress. Die Personalie war zuvor Thema bei der Frühjahrsvollversammlung der Bischofskonferenz, wo Grünwidl das Votum der Bischöfe für seine Entscheidung einholte. Brandmayr tritt seinen Dienst in Jerusalem am 1. September an. Das älteste nationale Pilgerhaus im Heiligen Land stand zuletzt unter interimistischer Leitung von Lucas Maier, nachdem der langjährige Rektor Markus Stephan Bugnyar im Oktober 2024 dienstfrei gestellt worden war. Das Pilger-Hospiz ist dem jeweiligen Erzbischof von Wien als Protektor unterstellt.

Das Pilgergästehaus mit rund 120 Betten, Kapelle und dem hauseigenen "Café Triest" liegt in der Jerusalemer Altstadt direkt an der Via Dolorosa. 1863 als Pilger-Hospiz eröffnet, ist das Gebäude nach einer bewegten Geschichte, während der es mehrfach beschlagnahmt und u. a. als Waisenhaus, Internierungslager, Offiziersschule und Spital genutzt wurde, seit 1985 wieder im Besitz der katholischen Kirche. 1988 wurde es nach einer Renovierung als Pilgerhaus wiedereröffnet und 2019 um einen Zubau erweitert. Das Gästehaus geht in seinem Wirken deutlich über die Funktion als reine Pilgerherberge hinaus. Es ist in Jerusalem auch als Kulturträger, Bildungseinrichtung und Ort des Dialogs unter Kulturen und Religionen positioniert. Finanziell befindet sich das Haus seit einigen Jahren wegen ausbleibender Pilgergruppen - zunächst in der Corona-Pandemie, seither aber auch aufgrund der immer wieder aufflammenden Gewalt im Nahen Osten - in angespannter Lage. Der Weiterbetrieb wurde durch Rücklagen und Spenden gedeckt.