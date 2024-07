Mit Zivilcourage und Online-Plattformen: So will Edtstadler gegen Antisemitismus vorgehen

Insbesondere seit dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 ist die Anzahl an antisemitischen Vorfällen in Österreich deutlich gestiegen. Anlässlich dessen wurde im März 2024 ein "Maßnahmenpakets gegen Antisemitismus und antisemitische Desinformation im digitalen Raum" von der Bundesregierung erstellt.

Die neue Onlinekampagne des Projekts wurde heute, Mittwoch, von Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) gemeinsam mit dem Präsidenten der Israelitischen Religionsgesellschaft (IRG) Oskar Deutsch präsentiert.