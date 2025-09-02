Verdacht der Abgabenhinterziehung: Karl-Heinz Grasser droht weiteres Verfahren
Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser, seit Anfang Juni in Haft, droht ein weiterer Prozess: Im aktuellen Ermittlungsverfahren geht es um die Frage, ob Grasser und weitere Personen die Provisionen in der Causa Buwog/Terminal Tower in Höhe von 9,8 Mio. Euro ordnungsgemäß versteuert haben, teilte die WKStA der APA mit.
Der Oberste Gerichtshof stellte die Zahlung der Provisionen an Grasser und weitere Personen rechtskräftig fest. Daher "ist es auch gesetzlich vorgeschrieben, ein Ermittlungsverfahren zur Frage der korrekten Versteuerung dieser Zahlungen zu führen", teilte die WKStA weiters mit.
Werden mehr als 150.000 Euro hinterzogen, werden die Ermittlungen nicht mehr durch die Finanzbehörden, sondern durch die Staatsanwaltschaft geführt.
Den Beschuldigten drohen laut dem Nachrichtenmagazin Dossier bei einer Verurteilung Strafen in Höhe des zweifachen Verkürzungsbetrages - sowie Freiheitsstrafen bis zu vier Jahren.
Aktuell sitzt Grasser in Innsbruck in Haft und verbüßt seine Haftstrafe im Buwog-Verfahren. Er dürfte sich um eine Fußfessel bemühen - denn seit 1. September kann bei einer Reststrafe von maximal zwei Jahren unter gewissen Voraussetzungen die Fußfessel beantragt werden.
