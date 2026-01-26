Seit rund eineinhalb Jahren lebt Österreichs ehemalige Außenministerin Karin Kneissl in einem Dorf in Russland, über ihre Heimat verliert die 61-Jährige kaum ein gutes Wort. Immer wieder sorgt sie in Interviews oder bei öffentlichen Auftritten für Aufsehen und empörte Reaktionen.

So zuletzt auch in einem einstündigen Interview auf einem kleinen Youtube-Kanal. Dort bezeichnete sie die Österreicher als "Hyänen" und stellte erneut fest, dass es "kein Zufall" sei, dass Adolf Hitler aus Österreich komme.