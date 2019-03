Karfreitag: Opposition kritisiert Pläne von ÖVP-Bürgermeistern

Wer bekommt frei?

Im niederösterreichischen Mödling, in Eisenstadt und in Innsbruck sollen Evangelische im Gemeindedienst freibekommen. Auch alle Landesbeamte im Burgenland sollen weiterhin am Karfreitag freihaben.

Anders in Kärnten. Wer hier am Karfreitag einen Feiertag einlegen will, muss laut Landeshauptmann Peter Kaiser ( SPÖ) einen Urlaubstag nehmen - allenfalls auch als "persönlichen Feiertag". In Vorarlberg bemühen sich Land und Gemeinden um eine einheitliche Lösung für alle Beamten. Die erforderlichen Gespräche seien noch ausständig. Die Stadt Salzburg will sich hingegen an die Regelung der Regierung halten.

Geprüft wird auch noch auf anderen Ebenen des öffentlichen Diensts, wie man künftig mit dem Karfreitag umgeht. Ob der Bund seinen Mitarbeitern wie bisher den Nachmittag freigibt, ist laut dem Sprecher von Beamtenminister Heinz-Christian Strache ( FPÖ) noch nicht geklärt. Ebenso wenig, ob das Parlament seinen Bediensteten, wie bisher, den ganzen Tag freigibt.

Protest vor Kurz-Auftritt

Neben Bünkers Brief wurden auch noch weitere Proteste laut: So wollen die Evangelische Kirche, Katholiken und Altkatholiken den politischen Aschermittwoch der ÖVP in der Klagenfurter Messehalle für eine Demonstration nutzen. Gemeinsam riefen die Kirchen zu einem "Schweigemarsch" in Klagenfurt auf. In der Messehalle will man Kanzler Sebastian Kurz ( ÖVP) dann eine Erklärung übergeben.