Karfreitag: Anwalt will Gesetz vor VfGH bekämpfen

Die Karfreitagregelung der ÖVP-FPÖ-Bundesregierung wird auch vor dem VfGH angefochten werden. Das kündigte der Kärntner Anwalt Michael Sommer am Donnerstag gegenüber der APA am. "Ich habe vor, für evangelische Arbeitnehmer direkt an den VfGH heranzutreten", sagte Sommer. Er bereitet den sogenannten Individualantrag vor und braucht noch Evangelische, die sich zur Verfügung stellen.