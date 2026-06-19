OP für Kummer: Kanzler Stocker nun mit Russwurm und Kiesbauer auf Tour

ÖVP-Obmann und Bundeskanzler Christian Stocker macht sich im Sommer auf Gesprächstour quer durch Österreich. Moderiert werden die Veranstaltungen nicht wie ursprünglich geplant von Ex-Wetterpräsentatorin Christa Kummer, sondern von Vera Russwurm und Arabella Kiesbauer . Grund sei eine unvorhergesehene Operation, wie das Kanzleramt am Freitag in einer Aussendung mitteilte.

Der Kanzler besucht unter dem Motto "Österreich im Gespräch mit Bundeskanzler Christian Stocker" bis Ende August die Bundesländer und stellt sich dort den Fragen der Bürgerinnen und Bürger. Ab der Auftaktveranstaltung am 16. Juli in Tulln werden bis Ende August in allen neun Bundesländern Gesprächsrunden stattfinden.

Interessierte können sich online registrieren. Dabei werden einige Merkmale wie Alter, Geschlecht, Bildung, Bundesland und gesellschaftliche Verortung abgefragt, um einen möglichst repräsentativen Querschnitt der Bevölkerung zu gewährleisten. Wissenschaftlich begleitet wird die Auswahl durch Meinungsforscher Peter Hajek. Bei jedem Termin können bis zu 200 Personen teilnehmen.

Von Tulln geht es nach Innsbruck

Nach dem Auftakt in Tulln am 16. Juli geht es am 23. Juli nach Innsbruck, gefolgt von einem Termin in der Vorarlberger Gemeinde Schwarzenberg am 24. Juli. Am 28. Juli macht das Gesprächsformat in Wien Station. Weitere Veranstaltungen finden am 4. August in Graz, am 6. August in Salzburg, am 11. August in Villach sowie am 21. August in Eisenstadt statt. Den Abschluss bildet die Veranstaltung in Linz am 25. August.