Kanzler reiste in die Emirate – und plötzlich rief Netanjahu an

Aus Abu Dhabi

Der Angriff der Iraner auf eine Öl-Anlage im Hafen von Fudschaira am Montag war ein Signal an ihre Nachbarn in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE): Wir sind in der Lage, euch zu treffen. Auch wenn ein weit überwiegender Teil der Raketen seit Beginn des Iran-Krieges am 28. Februar von den Abwehrsystemen der Emirate abgefangen werden konnte – die Stimmung im Land ist angespannt.

Zwei Tage später, am Mittwoch, reiste Österreichs Kanzler Christian Stocker in die Hauptstadt Abu Dhabi. Auch das ist ein Signal. „Es ist mir wichtig, diese lange Partnerschaft zu pflegen. Besonders dann, wenn die Zeiten schwierig sind“, sagt er. Und das Signal kommt an: Der Präsident, Scheich Mohamed Bin Zayed Al Nahyan, nennt Österreich einen „Freund“, als er Stocker am Donnerstag zu einem Arbeitsgespräch im Präsidentenpalast empfängt. Ziel sei, die „strategische Partnerschaft“ zwischen den VAE und Österreich zu vertiefen.

So ist der staatliche Ölkonzern ADNOC Miteigentümer der OMV. Deren Töchter, der Kunststoffhersteller Borealis und Borouge, fusionierten kürzlich zur Borouge Group International. Ein Standort befindet sich in Abu Dhabi, das Hauptquartier aber wird in Österreich eingerichtet. Für kommendes Jahr ist der Börsengang des jetzt schon mit 60 Milliarden US-Dollar dotierten Chemiekonzerns geplant.