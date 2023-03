"Kaisers Schmarrn": ÖVP empörte sich über Namenswitz – und macht selber einen

Daniel Kosak, Pressesprecher von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), kommentierte den Vorfall auf Twitter kritisch: "Jetzt sind wir also bei der Verunglimpfung von Namen durch eine früher staatstragende Partei angelangt. Schade." Diese moralisierende Äußerung und weitere kritische Kommentare von VP-Vertretern werden nun zum Bumerang für die Volkspartei.

Denn in kurzem zeitlichen Abstand zum Tweet verteilte die JVP Kärnten, zur Unterstützung des Kärntner Spitzenkandidaten Martin Gruber (ÖVP), in der Klagenfurter Fußgängerzone Kaiserschmarrn. Nicht fehlen durfte dabei ein lebensgroßer Pappaufsteller von Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ). Dieser bot in Kochmontur einen Kaiserschmarrn feil. Des Fake-Kaisers Werbeslogan: "Keine Lust mehr auf des Kaisers Schmarrn? Zeit für Veränderung!"