Kaiser für Verlängerung der Wehrpflicht, gegen Volksbefragung

Der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) hat sich bei einem Besuch der Türk-Kaserne in Spittal an der Drau für eine Wehrdienstverlängerung und gegen eine von Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) forcierte Volksbefragung ausgesprochen. Auch der Zivildienst soll adaptiert werden, hieß es in einer Aussendung des Landespressedienstes am Donnerstag.

Kaiser unterstützt die von der Expertenkommission vorgeschlagene Verlängerung des Wehrdienstes, nicht zuletzt aufgrund der geopolitischen Herausforderungen: "Die Verlängerung des Wehrdiensts sowie die Anschaffung von neuen Geräten vor allem in Sachen Cybersecurity und Luftraumüberwachung sind Gebot der Stunde, alles andere ist Träumerei."