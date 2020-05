Landesholding entlässt Ex-Vorstände

Der neue Vorstand der Kärntner Landesholding hat Montagabend bekanntgegeben, die ehemaligen Vorstände Hans-Jörg Megymorez und Gert Xander sind entlassen worden. Ihre Stühle geräumt hatten sie bereits am Tag des Urteils in der Causa Birnbacher, in der nun das schriftliche Urteil vorliegt. Vor den Entlassungen, die am 14. Dezember erfolgten, sei auch eine externe rechtliche Stellungnahme eingeholt worden, hieß es Montagabend in einer Aussendung.

Vorstand Hans Schönegger war vorerst nicht erreichbar. Er war Ende November gemeinsam mit Ulrich Zafoschnig in die Chefetage der Kärntner Landesholding geholt worden.