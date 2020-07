Hypo-Prozess: Fünfeinhalb Jahre Haft für Martinz

In seiner eineinhalbstündigen Urteilsbegründung ließ Richter Manfred Herrnhofer noch einmal die Vorgänge Revue passieren, die sich rund um den Hypo-Deal abgespielt hatten. Er strich das "Primat der Politik" heraus und meinte: "Was Haider sagte, da fuhr die Eisenbahn drüber." Für den damaligen Landeshauptmann Jörg Haider und Martinz sei von Anfang an klar gewesen, dass Birnbacher ein Erfolgshonorar erhalten und ihm zwei Drittel weggenommen werden sollte. "Wir haben in den Zeugenaussagen erschreckende Zustände feststellen müssen", merkte der Richter an. "Die Politik hat das Geschehen bestimmt und über den Aufsichtsrat bzw. den Aufsichtskommissär Einfluss genommen."

Als "besonders verwerflich" bezeichnete Herrnhofer, dass Martinz und Haider, die eigentlich Kontrolle der Vorstände sein sollten, "sich aktiv eingeschaltet und die Bezahlung des Honorars an Birnbacher beauftragt hatten".

Den Vorständen wiederum warf er vor, "bewusst auf Sachverständige Einfluss genommen und nicht alle Unterlagen zur Verfügung gestellt zu haben". Für die Vorstände habe es keine Verpflichtung gegeben, das Honorar zu übernehmen. Und ihnen sei bewusst gewesen, dass sechs Millionen Euro "überhöht sind".

Als "besondere kriminelle Energie" bezeichnete der Richter jene Vereinbarung, in der Haider und Martinz von Birnbacher schadlos gestellt werden, sollte die Holding das Honorar nicht übernehmen.

"Die Urteile sind daher angemessen", fasst Herrnhofer zusammen. "Mit den drei unbedingten Haftstrafen will der Senat ein deutliches Zeichen setzen." Bei Birnbacher, der als einziger Verantwortung übernommen und wesentlich zur Wahrheitsfindung beigetragen habe, werde ein Teil der Strafe aus spezialpräventiven Gründen bedingt ausgesprochen.