"Eingeknickt?" Justizministerin Sporrer kontert Grünen-Kritik an Signa-Gesetz

Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) sei bei der Frage nach wesentlichen Schutzmaßnahmen, um ein "Signa 2.0" zu verhindern, "eingeknickt". Diese Kritik der Grünen - allen voran von der früheren Justizministerin Alma Zadic - will die Angesprochene so nicht stehen lassen.

In einer Stellungnahme an den KURIER erklärt Sporrer am Mittwoch, wie die Regierungsvorlage, die am Vortag im Justizausschuss behandelt wurde, zustande kam.

Österreich sei bei der Umsetzung einer EU-Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung im Verzug und habe von der alten Regierung ein Vertragsverletzungsverfahren übernommen. Um hohe Strafzahlungen zu vermeiden, habe man rasch eine gesetzliche Lösung finden müssen.

Und in der Eile war offenbar nicht mehr möglich als das, was jetzt vorliegt.