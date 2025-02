Causa Signa: Grüne Tomaselli wirft ÖVP "Reformverweigerung" vor

Drei erstaunliche Aspekte bemerkt die Grün-Abgeordnete Nina Tomaselli bei der Signa-Causa: Rene Benko ist seit elf Tagen in U-Haft, der Konkursfall ist aber schon 434 Tage alt. Zweitens war ein Großteil des Geschäftskonzepts des Signa-Gründers legal - mit den Gesetzen in Österreich also im Einklang. Was laut Tomaselli zeige, dass es da Mängel im System gebe, die man abstellen müsse - Reformen würden aber drittens von der ÖVP blockiert.

"Es ist die Pflicht der Politik, die Konsequenzen zu ziehen und das System so robust zu gestalten, dass ein möglicher nächster Hütchenspieler à la Benko keine Chance hat", sagt sie bei einer Pressekonferenz am Dienstag. Und betont: "Wer nichts macht, macht sich mitverantwortlich.