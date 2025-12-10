Sporrer lehnt Asyl-Rückführungszentren in Afrika ab

Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) will die von der EU-Kommission geplanten Rückführungszentren für Migranten an strikte Auflagen knüpfen. Sie will afrikanische Staaten ausschließen, indem sie die Mitgliedschaft beim Europarat zur Bedingung macht, wie sie am Mittwoch laut Ö1-Morgenjournal sagte.

"Solche Rückführungszentren können natürlich nur in Staaten eingerichtet werden, die dafür garantieren können", sagte Sporrer in Hinblick auf die Menschenrechte. Möglich wäre die Einrichtung solcher Zentren in Staaten des Europarates außerhalb der EU. Dazu zählen etwa die Türkei und die Westbalkanstaaten.