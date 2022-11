Junge interessieren sich für Politik und wollen sich mehr engagieren

Von Politikverdrossenheit kann in Österreich keine Rede sein – zumindest, wenn es um die 14- bis 30-Jährigen und nach einer Gallup-Umfrage (1.022 Befragte) geht.

89 Prozent der Jugendlichen geben an, sich für Politik zu interessieren. Bei den 26- bis 30-Jährigen liegt das Interesse sogar bei 91 Prozent, bei den Bis-19-Jährigen unwesentlich darunter (85 Prozent). In einem Missverhältnis dazu steht die Wahrnehmung dessen, was die Parteien selbst tun.

Gemäß „Jugenddemokratiemonitor“ fühlen sich 24 Prozent von der aktuellen Politik gar nicht angesprochen – 45 Prozent nur wenig.