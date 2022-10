Experte Lobo in ZiB2: Twitter könnte allumfassende App werden

Twitter könnte WeChat werden

Auch wenn Twitter vergleichbar weniger Nutzer habe, als andere soziale Plattformen, so könne über Twitter "Multiplikatoren erreicht werden".

"Twitter ist wie ein Netzwerk der Netzwerke. Es ist das beste und schnell informierte Netzwerk weltweit. Damit hat man eine große politische Macht", sagt er weiter.

Vor einiger Zeit habe Musk in einem Podcast angekündigt WeChat imitierten zu wollen. Die allumfassende App aus China vereint alle soziale Plattformen und alles, was mit dem Smartphone möglich ist: Kommunikation, Online-Dating, Zahlfunktion usw. "Das könnte er auch in Twitter einbauen", sagt Lobo.

Auf die Frage, wie tief die Krise von Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) sei, da auch der Börsenkurs eingebrochen sei, antwortete Lobo, dass diese Krise alle Tech-Aktien betreffe. Der Wachstum sei nicht mehr so vorstellbar wie noch vor einiger Zeit, meint er.

Auch das angekündigte "Metaverse" gebe es noch gar nicht: Das Metaverse soll die Antwort darauf sein, was nach dem Smartphone kommt. Es könnte eine Brille sein, die alles vereint. Aber die gebe es eben noch nicht.

Tiktok und China

Die chinesische App Tiktok sei derzeit die meist heruntergeladene App weltweit. "Es ist klug aufgebaut und Interessensbasiert", meint Lobo. Während all die anderen sozialen Plattformen auf dem Prinzip von "Social Breath" basieren, das heißt man sieht etwa, was die Freunde im Netzwerk machen, zeigt Tiktok dank intelligenten Algorithmus nur das, was die Person interessiert.

Die Gefahr sei die Einflussnahme Chinas. "Man sieht das etwa beim Umgang mit dem Thema Hong Kong oder LGBTQ Themen. Auch das Wort Arbeitslager darf nicht wirklich verwendet werden."

Die EU müsse sich also dringend über die Regulierung unterhalten. "Nutzen und Schaden müssen hier ausgeglichen werden", sagt Lobo abschließend.