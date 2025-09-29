Wiederkehr: Strengere Jugendschutzeinstellungen bei Schülerlaptops

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Seit fünf Jahren bekommen alle Kinder in der 1. Klasse Mittelschule und AHS-Unterstufe über die Schule günstige Laptops oder Tablets. Derzeit ist allerdings nur innerhalb des Schulnetzwerks sichergestellt, dass die Schülerinnen und Schüler nicht auf ungeeignete Inhalte zugreifen können. Bildungsminister Christoph Wiederkehr (Neos) will nun den Kinder- und Jugendschutz auf den Geräten auch abseits der Bildungseinrichtungen verstärken, die Umsetzung soll Anfang 2026 starten.

IT-Security- und Kinderschutzregeln via Webfilter Das Ziel ist laut Bildungsministerium, bei allen Windows-Schülergeräten den Kinderschutz zu vereinheitlichen. Durch eine Umstellung der Geräteverwaltung sollen auf den Schülergeräten künftig die IT-Security- und Kinderschutzregeln via Webfilter auch unabhängig von den Firewall- oder Netzwerkfiltern der Schulen greifen. Von der Umstellung betroffen sind Schülerlaptops und -Tablets an fast 1.000 Standorten, neue ebenso wie schon in den Vorjahren ausgegebene. Auf den Geräten landen die strengeren Jugendschutzeinstellungen per Cloudkonfiguration, sie müssen dafür also nicht extra eingesammelt werden. Damit die Schulen durch die Umstellung nicht zu viel Aufwand haben, sollen ihnen Lösungen zur Automatisierung der Konfiguration angeboten werden, hieß es aus dem Ministerium zur APA. Derzeit ist in der Verordnung zu den Schülerlaptops und -Tablets der Schutz vor ungeeigneten Inhalten im privaten Umfeld nicht als technische Maßnahme vorgesehen. Das soll nun ergänzt werden.