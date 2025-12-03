Bürokratieabbau: Schellhorn suchte Kieselsteine, FPÖ fordert Rücktritt

Deregulierungsstaatssekretär Josef Schellhorn (Neos), Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) und Infrastrukturminister Peter Hanke (SPÖ) sind Mittwochvormittag beim Pressefoyer nach dem Ministerrat auf die Details eingegangen.

Bis drei Uhr morgens sei verhandelt worden, sagt Schellhorn eingangs, der sich bei ÖVP und SPÖ bedankt. Und: "Das wird heute nicht das letzte Paket gewesen sein." Es sei ein Startschuss für einen Prozess, der über die gesamte Legislaturperiode dauern werde.

Schellhorn suchte nach Kieselsteinen

Das aktuelle Paket schaffe insbesondere Erleichterungen für Menschen in der Verwaltung. "Wir alle wissen, dass wir Verwaltung in einem Staat brauchen", sagt Schellhorn. Natürlich stehe hinter jeder bürokratischen Maßnahme eine Intention und ein Schutzbedürfnis. Gleichzeitig müsse Bürokratie effektiv sein. Es sei also darum gegangen, die Kieselsteine im Schuh zu finden, so Schellhorn.

Welche? Der Neos-Staatssekretär listet mehrere Beispiele auf. Er verweist etwa auf die verlängerten Intervalle, die künftig beim Pkw-Pickerl gelten. Oder: Für eine Wohnbauförderung muss man derzeit frühere Wohnsitze angeben - und für eine historische Meldebestätigung aufs Amt. Das ist künftig digital via ID Austria möglich. Die Verwaltungsreform und die große Industriestrategie werde die Regierung noch präsentieren, sagt Schellhorn: "Wir bringen was weiter."

Wie schnell können die jeweiligen Maßnahmen umgesetzt werden? Die Erlässe sofort, die Verordnungen nach ein paar Wochen, die Gesetze müssten noch durch den Nationalrat, so Schelhorn.