Josef Cap zur Lage der SPÖ: "Es bringt nichts, herumzueiern"

Die aktuelle SJ-Vorsitzende Julia Herr hat wiederholt eine Teilverstaatlichung von öffentlichen Betrieben gefordert. Sind solch radikalen Positionen wichtig für die Partei – oder sind sie eher hinderlich?

Wir waren früher auch in einigen Bereichen radikal. Radikalität als Wert an sich ist aber wertlos. Du brauchst sie, um an die Wurzeln von Fehlentwicklungen zu gelangen und etwas zu erreichen. Das ist aber nicht nur Vorrecht der Jugend, sondern sollte eigentlich viel öfter passieren. Allerdings soll damit niemand verschreckt werden. Es muss eine genaue Erzählung damit verbunden sein.

Darüber, was nun die Erzählung der SPÖ ist, gab es in letzter Zeit Unklarheit …

Es bringt nichts, da herumzueiern und mit irgendwelchen schwammigen Begriffen die Erzählung der Sozialdemokratie zu formulieren. Ich finde, es ist nichts einfacher. Die Sozialdemokratie ist heute noch wichtiger als sie bisher war, weil die Herausforderungen so gigantisch sind: eine Revolutionierung des Arbeitsmarktes durch die Digitalisierung, Migrationsströme und eine ungerechte globale ökonomische Ordnung – da ist doch die Sozialdemokratie gefordert. Entscheidend ist, wie der Erzähler das präsentiert. Der muss einen Zeitbezug herstellen und eine Zukunftskompetenz ausstrahlen.

Ist dabei im Wahlkampf etwas schiefgelaufen?

Schaut so aus.

Hätte man die Jungen, etwa Julia Herr und Max Lercher, stärker vor den Vorhang holen sollen?

Nein. Der glaubwürdigste Wahlkampf von Jugendorganisationen ist, wenn sie einen eigenständigen Wahlkampf machen. Wenn der Eindruck entsteht, die Partei stellt einen jungen Kandidaten irgendwo hin, ist es nicht überzeugend. Julia Herr hat schlussendlich einen fixen Platz auf der Bundesliste bekommen, und den hat sie auch verdient.