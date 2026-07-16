Freispruch für Ex-Spitzenbeamten Johannes Peterlik rechtskräftig

Die Vorwürfe wogen schwer: Johannes Peterlik, einst Spitzenbeamter im Außenministerium, Botschafter und unter anderem Generalsekretär von Außenministerin Karin Kneissl (2017-2019), musste sich in einem Prozess wegen Amtsmissbrauchs und Verletzung der Geheimhaltungspflicht vor Gericht verantworten.

Peterlik wurde vorgeworfen, den als geheim klassifizierten Bericht der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) zu einem Giftanschlag auf den russischen Doppelagenten Sergej Skripal im Jahr 2018 im britischen Salisbury, der auch die Formel des Nervengifts Nowitschok zum Inhalt hatte, ohne dienstliche Erfordernis angefordert zu haben.

Die Nowitschok-Formel landete schließlich bei Ex-Wirecard-Vorstand Jan Marsalek, der mittlerweile für den russischen Inlandsgeheimdienst FSB tätig sein dürfte. Eine Schiene von Peterlik zu Marsalek ist nicht belegbar. Den Anklägern zufolge soll Peterlik im Oktober 2018 aber Ex-BVT-Chefinspektor Egisto Ott mehrere OPCW-Dokumente zu den Nowitschok-Vorfällen gezeigt und diesen abfilmen haben lassen.