Jetzt live: Die Ergebnisse der Regierungsklausur in Krems

Die türkis-grüne Bundesregierung ist am Mittwoch im niederösterreichischen Krems in ihre erste gemeinsame Regierungsklausur gestartet. Zentraler Punkt der Zusammenkunft ist die Steuerreform, bei der es um die Tarifentlastung sowie die Ökologisierung des Steuersystems gehen soll, wiederholte Bundeskanzler Sebastian Kurz ( ÖVP) am Nachmittag vor Beginn der Gespräche die Pläne. Um 11.00 Uhr ist ein Pressekonferenz geplant, bei der erste Ergebnisse der Klausur besprochen werden sollen.

Vizekanzler Werner Kogler ( Grüne) sprach schon am gestrigen Mittwoch bei dem Pressetermin in einem Hotel am Fuße der Kremser Weinberge von einer "Umsteuerung", die man anstrebe. Die Reform müsse "wirtschaftlich vernünftig, ökologisch nachhaltig und sozial gerecht" sein. "Die große Umsteuerung würde ja Entlastung auf der einen Seite und Ökologisierungsmaßnahmen auf der anderen Seite bedeuten - die niemals dazu führen, dass im Gesamten etwas teurer wird. Im Gegensatz: Die Steuerbelastung im Ganzen soll sinken, bei all diesen Schritten soll unterm Strich die Abgabenquote gesunken sein." Kogler gestand ein, dass diese "Übung" nicht allzu leicht sein werde. Jetzt gehe es einmal darum, die genaue "Schrittfolge" zu vereinbaren.