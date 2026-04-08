Iran-Waffenruhe: Bundesregierung richtet Krisen-Koordinationsgremium ein

Trotz der jüngsten Einigung zwischen den USA und dem Iran auf eine zweiwöchige Waffenruhe trifft die österreichische Bundesregierung weitere Vorsorgemaßnahmen. Um auf potenzielle Auswirkungen des Konflikts vorbereitet zu sein, wurde am Mittwoch im Ministerrat die Einrichtung eines zentralen Koordinationsgremiums im Bundeskanzleramt beschlossen. Neues Gremium Die rechtliche Grundlage für diesen Schritt bildet das Bundes-Krisensicherheitsgesetz. Die Leitung des Gremiums übernimmt Dr. Peter Vorhofer, der Regierungsberater für nationale Sicherheit und Krisenvorsorge. Das Gremium setzt sich aus hochrangigen Vertretern der Ministerien, der Bundesländer sowie von Städten und Gemeinden zusammen.

Geplant ist, dass die Expertengruppe mindestens einmal wöchentlich tagt, um die aktuelle Lage zu bewerten und der Regierung Handlungsoptionen vorzuschlagen. Unterstützt wird die Arbeit durch vier spezialisierte Ausschüsse: Außenpolitik (Leitung: Außenministerium)

(Leitung: Außenministerium) Wirtschaft (Leitung: Wirtschaftsministerium)

(Leitung: Wirtschaftsministerium) Wissenschaft

Versorgungssicherheit Fokus auf Versorgung und Energiepreise Die Regierung betont, dass Österreich durch gefüllte strategische Gas- und Ölreserven sowie die bestehende Spritpreisbremse derzeit gut auf die absehbaren Entwicklungen vorbereitet sei. Staatssekretär Alexander Pröll verwies darauf, dass man zwar keinen Einfluss auf die Weltpolitik habe, aber den Wirtschaftsstandort vor den Folgen schützen müsse.