Wegen des Iran-Kriegs finden am Mittwoch gleich mehrere Krisensitzungen statt. In der Früh um 9.30 Uhr kommt das Bundes-Krisensicherheitskabinett im Bundeskanzleramt zusammen, um über die Auswirkungen des Krieges im Nahen Osten auf Energiesicherheit und innere Sicherheit sowie die globalen Folgen zu beraten. Anschließend tagt der Nationale Sicherheitsrat, dem neben Vertretern der Regierung auch Abgeordnete aller Parlamentsparteien angehören.

Das Krisensicherheitskabinett, das der strategischen Koordination von Fragen der Krisenvorsorge und -bewältigung dient, trifft sich im Lageraum des Bundeskanzleramts im Rahmen des wöchentlichen Ministerrats. Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP), Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (Neos) werden anschließend vor die Presse treten. Gleich danach beginnt im Bundeskanzleramt eine Sitzung des Nationalen Sicherheitsrats. Dem sicherheitspolitischen Beratungsgremium der Regierung gehören auch Vertreter aller Nationalratsparteien an. FPÖ-Chef Herbert Kickl hatte die Einberufung des Sicherheitsrats eingefordert.