Wegen Iran-Krieg: Totschnig fordert Energiekostenausgleich für Bauern

Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) warnt vor den Auswirkungen des Iran-Kriegs auf die heimische Lebensmittelproduktion und fordert einen Energiekostenausgleich für die Bauern. "Aus meiner Sicht sind Maßnahmen notwendig", sagte Totschnig bei der Kreislaufwirtschaft-Pressekonferenz am Montag auf Journalisten-Nachfrage. Der seit Ende Februar andauernde Nahost-Krieg hat die Düngemittel- und Dieselpreise stark steigen lassen.

Totschnig konkretisierte seine Forderung nach einem Energiekostenausgleich vorerst nicht, sondern verwies nur auf die hohe steuerliche Belastung bei Diesel. Der Anstieg der Düngemittelpreise sei schon vor dem Iran-Krieg "alarmierend" gewesen, sagte der Landwirtschaftsminister. Im Ackerbau hätten die heimischen Bauern im Vorjahr bereits "kaum kostendeckend produziert". Auch Bauernvertreter wie der ÖVP-Bauernbund und die Land&Forst Betriebe Österreich hatten zuletzt bereits Entlastungen für die heimische Landwirtschaft gefordert.