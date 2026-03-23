Wegen Iran-Krieg: Totschnig fordert Energiekostenausgleich für Bauern
Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) warnt vor den Auswirkungen des Iran-Kriegs auf die heimische Lebensmittelproduktion und fordert einen Energiekostenausgleich für die Bauern. "Aus meiner Sicht sind Maßnahmen notwendig", sagte Totschnig bei der Kreislaufwirtschaft-Pressekonferenz am Montag auf Journalisten-Nachfrage. Der seit Ende Februar andauernde Nahost-Krieg hat die Düngemittel- und Dieselpreise stark steigen lassen.
Totschnig konkretisierte seine Forderung nach einem Energiekostenausgleich vorerst nicht, sondern verwies nur auf die hohe steuerliche Belastung bei Diesel. Der Anstieg der Düngemittelpreise sei schon vor dem Iran-Krieg "alarmierend" gewesen, sagte der Landwirtschaftsminister. Im Ackerbau hätten die heimischen Bauern im Vorjahr bereits "kaum kostendeckend produziert". Auch Bauernvertreter wie der ÖVP-Bauernbund und die Land&Forst Betriebe Österreich hatten zuletzt bereits Entlastungen für die heimische Landwirtschaft gefordert.
Viele Düngemittel-Grundprodukte stammen aus Golfregion
Der Nahost-Krieg wirkt sich stark auf die Düngemittelpreise aus, weil die Blockade der Straße von Hormuz durch den Iran die weltweite Versorgung mit Düngemittel massiv beeinträchtigt. Bei Stickstoffdüngern und Vorprodukten wie Ammoniak und Schwefel stammen laut Schätzungen bis zu 40 Prozent aus der Golfregion, bei den gesamten Düngemittelexporten sind es weltweit über 10 Prozent.
Der Krieg in Nahost und die damit verbundenen Verwerfungen an den Energiemärkten dürften sich demnächst bei den Lebensmittelpreisen bemerkbar machen. "Nach bisherigen Erfahrungen dauert das nicht lange", sagte Wifo-Agrarökonom Franz Sinabell kürzlich im APA-Gespräch. Grund sind höhere Erzeugungs- und Transportkosten, außerdem steigen die Preise für Düngemittel. Teurer könnten insbesondere Grundnahrungsmittel wie Brot oder Butter werden, erwartet der Experte.
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