Irakischer Parlamentssprecher will nächstes Jahr erneut wählen lassen

Im Irak will Parlamentssprecher Mohammed al-Halbusi den Machtkampf der verfeindeten Lager mit Neuwahlen spätestens im kommenden Jahr beilegen. Die Wahlen bis Ende 2023 sind Teil eines 10-Punkte-Plans, den Al-Halbusi am Sonntag vorlegte. Dazu zählten auch die Bildung einer "vertrauenswürdigen" Regierung, eine mögliche Änderung des Wahlgesetzes und Verabschiedung eines Haushalts.

"Nationaler Dialog"

Über diese und weitere Punkte müssten die politischen Kräfte in einem nationalen Dialog beraten, der am Montag beginnen soll, erklärte Al-Halbusi. In dem ölreichen Land tobt seit den Parlamentswahlen vor bald einem Jahr ein zäher Machtkampf.