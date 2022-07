Machtkampf und Demos: Was passiert gerade im Irak?

Im Irak ist mit der StĂŒrmung des Parlaments ein alter Machtkampf zwischen den politischen Eliten entbrannt. Vor allem AnhĂ€nger des einflussreichen schiitischen Geistlichen Muqtada al-Sadr besetzten am Samstag das ParlamentsgebĂ€ude in der Hauptstadt Bagdad. Am Sonntag strömten hunderte weitere Demonstranten aus anderen Landesteilen in die Hochsicherheitszone von Bagdad. Unterdessen wurden immer mehr SicherheitskrĂ€fte in der hoch gesicherten GrĂŒnen Zone stationiert.

Sitzstreik gegen Regierung

Mit einem Sitzstreik wollen die Demonstranten Druck auf die Politik ausĂŒben. Alle weiteren Sitzungen des Parlaments wurden zunĂ€chst abgesagt, wie der ParlamentsprĂ€sident mitteilte. Mit den Protesten will die Sadr-Bewegung verhindern, dass ihre politischen Gegner um Ex-Regierungschef Nouri al-Maliki eine Regierung bilden können. Die Rivalen des 47 Jahre alten ReligionsfĂŒhrers hatten vor kurzem einen eigenen Kandidaten als Premier vorgestellt. Aus Sicht Sadrs steht aber der fĂŒr das Amt vorgesehene ehemalige Minister Mohammed Shiya al-Sudani Ex-Premier Maliki viel zu nahe. Sadr und Maliki sind verfeindet. Außerdem sympathisieren Maliki und dessen Allianz offen mit dem Nachbarland Iran. Sadr wiederum möchte den Einfluss der FĂŒhrung in Teheran zurĂŒckdrĂ€ngen.