K.o.-Tropfen: "Bewusstlosigkeit kann Stunden dauern"

Barbara Maier: In den gynäkologischen Ambulanzen seit einigen Jahren. Allerdings ist das wahrscheinlich auf eine gesteigerte Awareness für diese Problematik zurückzuführen. Aufklärungskampagnen haben dazu beigetragen, dass vermehrt Betroffene die Spezialambulanzen aufsuchen bzw. auch von Begleiter:innen gebracht werden, die den Verdacht auf Verabreichung von K.o.-Tropfen äußern. Seit eineinhalb Jahren gibt es im WIGEV (Wiener Gesundheitsverbund) eine Anleitung ( SOP/Standardized Operating Procedure ), wie bei Frauen vorzugehen ist, die nach berichteter Bewusstseinseintrübung und Gedächtnisverlust mit Verdacht auf K.o.-Tropfen die gynäkologischen Ambulanzen des WIGEV aufsuchen. In dieser SOP ist festgelegt, dass Blut und Harn auf K.o.-Tropfen - damit ist eine große Palette von Substanzen gemeint- untersucht wird. Die klassischen K.o.-Tropfen wie z.B. Liquid Ecstasy, aber viele andere auch wie Benzodiazepine, sind allerdings nur einige Stunden lang nachweisbar.

Geboren 1957 studiert Maier Gynäkologie und Geburtshilfe an den Salzburger Landeskliniken, habilitiert sich an der Medizinischen Universität Wien. Von 2015 bis 2024 ist sie Vorständin der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe der Klinik Ottakring des WIGEV. Maier ist Professorin für Gynäkologie und Geburtshilfe an der Sigmund Freud Universität Wien, Vorsitzende der Ethikkommission der Sigmund Freud Universität Wien und gerichtlich-beeidete Sachverständige für Gynäkologie und Geburtshilfe.

Bekannt sind Tropfen in Getränken, mittlerweile sollen Substanzen auch in Handcremen vermischt werden. Worauf muss man abseits von Lokalen noch achten, um gewahr zu sein, nicht mit diesen Mitteln in Berührung zu kommen?

Man muss immer daran denken, dass K.o.-Tropfen in Getränken, seltener auch in Speisen gemischt vorkommen können. Das kann bei Dates, privaten Einladungen - bei jeder Gelegenheit vorkommen. In bestimmten Milieus ist häufiger damit zu rechnen, allerdings sind auch in sicher scheinenden Bereichen solche Attacken nicht auszuschließen.