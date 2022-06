Interims-Rektor Peter Riedler auf Dreierliste an Universität Graz

An der Universität Graz hat die Findungskommission nach dem Kandidatenhearing für das Rektorsamt einen Dreiervorschlag vorgelegt. Demnach sind noch Vizerektor Peter Riedler, Max-Planck-Forscher Ulrich Pöschl und die Passauer Wirtschaftswissenschafterin Carola Jungwirth im Rennen, teilte die Uni am Dienstag mit. An der TU Graz ist die Entscheidung einfacher: Zum Hearing am Dienstag wurde nur ein Kandidat - Vizerektor Horst Bischof - eingeladen.

Der gereihte Dreiervorschlag an der Uni Graz sieht an erster Stelle Vizerektor Peter Riedler vor, der seit der Berufung von Rektor Martin Polaschek zum Bildungsminister die Agenden des Rektors interimistisch führt. Riedler promovierte im Bereich Völkerrecht und Europarecht an der Universität Graz. Seit 2011 war er an der Uni Graz Vizerektor für Finanzen, Ressourcen und Standortentwicklung, seit 2019 für Finanzen, Personal und Standortentwicklung.

Jurist, Chemiker, Wirtschaftswissenschafterin

An zweiter Listenstelle wurde Ulrich Pöschl gereiht. Der gebürtige Kärntner studierte an der TU Graz und wirkt seit 2012 als Geschäftsführender Direktor der Abteilung für Multiphasenchemie am Max-Planck-Institut für Chemie in Mainz. Pöschl ist Mitglied der Fakultät für Chemie, Pharmazie und Geowissenschaften an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz und war als Forschungsgruppenleiter an der Technischen Universität München tätig. Drittgereihte ist Carola Jungwirth - sie war zunächst als Dekanin der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät und anschließend bis 2020 als Präsidentin der Universität Passau im Amt. Derzeit hat sie den Lehrstuhl für BWL/Internationales Management in Passau inne.

Der Vorschlag der Findungskommission wird nunmehr dem Universitätsrat weitergeleitet. Dieser stimmt über den endgültigen Dreiervorschlag ab, aus dem der Universitätsrat am 23. Juni die neue Rektorin oder den neuen Rektor der Universität Graz wählt. Die Funktionsperiode läuft dann vom 1. Oktober 2022 bis 30. September 2026.

An der Technischen Universität Graz läuft die Amtszeit von Rektor Harald Kainz noch bis Ende September 2023, doch auch dort will man die Nachfolge rasch geregelt haben: Die Findungskommission hat sich mit Vizerektor Horst Bischof auf einen einzigen Kandidaten geeinigt. Er wird am Dienstagnachmittag seine Ideen für die TU Graz präsentieren. Die Wahl durch den Universitätsrat ist für die Sitzung am 7. Juli vorgesehen.