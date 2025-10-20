Ist das Kopftuchverbot verfassungskonform? Plakolm trotzt Kritik "zuversichtlich"

Zur Erinnerung: Ein türkis-blaues Kopftuchverbot an Volksschulen war Ende 2020 wegen der Konzentration auf den Islam vom Verfassungsgerichtshof (VfGH) gekippt worden. Er sah dies im Widerspruch zum Gebot der religiösen Neutralität des Staates. Die Begleitmaßnahmen sollen helfen, um Bedenken zu kontern.

"Kein harmloses Stück Stoff"

"Ja, bin zuversichtlich, dass dieser Gesetzesentwurf auch halten kann und wird", meint Plakolm. Bis Donnerstag läuft die Begutachtungsfrist für den Gesetzesentwurf, in der bereits viel Kritik laut wurde. Danach werde man die eingegangenen Stellungnahmen gegebenenfalls einarbeiten, meint die Ministerin. Die Kritikpunkte des VfGH habe man ernst genommen, sehr sorgfältig mit Verfassungsjuristen zusammengearbeitet und deshalb auch ein breites Maßnahmenpaket jenseits des Kopftuchverbots geplant.

Zur Frage, warum sich die Koalition weiter nur auf Kopftücher und nicht auf alle religiösen Symbole konzentriere, meinte die Ministerin, dass das Kopftuch junge Mädchen daran hindere, in Gleichheit mit den Buben und in Selbstbestimmung aufzuwachsen. Plakolm spricht von kultureller Gewalt und falschen Ehrvorstellungen. "Es ist definitiv kein harmloses Stück Stoff, sondern ein Symbol eben genau dieser Unterdrückung."