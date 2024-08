Via Instagram: Afghane drohte Nehammer im Parlament umzubringen

Ein Afghane, der Bundeskanzler Karl Nehammer mit dem Umbringen bedroht hat, befindet sich nun in Innsbruck in U-Haft.

Das Innenministerium bestätigte der APA am Samstagabend einen entsprechenden Bericht der Kronen Zeitung. Der Tatverdächtige habe Nehammer vor wenigen Tagen per Direktnachricht auf Instagram in gebrochenem Englisch geschrieben, dass der Kanzler seine Meinung ändern solle, oder er werde ihn im Parlament töten. Ein Screenshot liegt der APA vor.