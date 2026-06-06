"Gegen Schleppermafia": Karner setzt Kooperation mit Ungarn fort

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) hat am Rande der EU-Innenministerkonferenz in Luxemburg seinen neuen ungarischen Amtskollegen Gábor Pósfai zu einem Arbeitsgespräch getroffen. Worum ging es dabei? "Ungarn ist ein wichtiger Partner im konsequenten Vorgehen gegen die Schleppermafia und beim Schutz der Grenzen. Diese enge Zusammenarbeit wird auch in Zukunft mit der neuen ungarischen Regierung intensiv fortgesetzt werden", so Karner in einer Aussendung.

Zur "Bekämpfung der Schleppermafia" unterstützen seit Ende 2022 rund 30 österreichische Polizisten die ungarische Polizei auf ungarischem Staatsgebiet. Die sogenannte "Operation Fox" ist aus Sicht des Innenministeriums (BMI) ein Erfolg. Wurden 2022 pro Woche noch 3.500 illegal Einreisende im Burgenland aufgegriffen, habe es vergangene Woche beispielsweise nur 17 Aufgriffe gegeben.

Die Operation Fox, damals noch mit der Regierung von Ex-Ministerpräsident Viktor Orbán vereinbart, wird laut BMI "auch in Zukunft fortgesetzt". Ebenfalls seit 2022 unterstützt Österreichs Polizei Ungarn an Grenzabschnitten zu Serbien und Rumänien. Dort seien mehr als 20 heimische Polizisten im Einsatz, etwa mit einem Wärmebildbus oder Drohnen. Auch diese Kooperation werde fortgesetzt.