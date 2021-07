Initiative will Möglichkeit zu Distance Learning auch ohne Lockdown

Die Bildungsplattform Leistung und Vielfalt will Schulen auch ohne pandemiebedingte Lockdowns die Möglichkeit zum Distance Learning an einzelnen Tagen eröffnen. Zunächst soll das an Oberstufen erprobt werden, hieß es in einer Aussendung. "Zu Unrecht ist das Distance Learning nur als 'Notnagel' in Lockdown-Zeiten gesehen worden", meinte deren stellvertretende Vorsitzende Isabella Zins, die auch Sprecherin der AHS-Direktorinnen und -Direktoren ist.